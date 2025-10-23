news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“イノシシの群れ”畑食い荒らす食害急増…来年の作付けにも影響か」のニュースについてお伝えします。◇◇◇ことし6月、青森県のナガイモ畑に現れたのは・・・“イノシシの群れ”。その数、20頭以上とみられています。なかには子どものイノシシの“ウリ坊”も。イノシシがくわえているのは、秋の収穫にむけ植え付けた「種芋」。今年の秋、青森の特産であるナガイモ およそ60