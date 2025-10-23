ファミリーマートが9月24日からスタートした2026年おせちの予約が、早くも好調な滑り出しを見せている。ファミマオンラインでの予約数は前年同日比146％に達し、特に早期割引対象商品の予約数は193％増と大幅な伸びを見せている。物価上昇が続くなか、消費者の“おトク志向”の高まりと、年末を彩る“ハレの日グルメ”をいち早く押さえたいという動きが広がっている。【画像】早期割引対象商品の予約数は、ここまで右肩上がり！