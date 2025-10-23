news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「乗客が運転手に暴行バスが衝突停車めぐり激高…酒酔いか」のニュースについてお伝えします。◇◇◇韓国・仁川市内を走る路線バスの車内。乗客の男が、運転手の横に立ち話しかける様子が…次の瞬間…スマホを持った手で運転手の顔を殴り始めます。別の乗客が止めに入りますが、男は制止を振り切って運転手への暴行を続けます。暴行の時間はおよそ1分間。運転手はハンドル操作