6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が23日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系新アニメ枠「火アニバル!!」の作品ラインナップ発表会見に登壇。テレビアニメ『超巡！超条先輩』の応援ゲストとして出席した宮田が、本作の出演オファーへの期待をあらわにした。【写真】胸元リボンがカワイイ…アニメを熱く語る宮田俊哉本作は、2024年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載開始。珍宿・傾奇町を舞台に、超能力巡査長で