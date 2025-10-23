news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「50代女性教師に"ロマンス詐欺"か94万円被害『手術する金がない』」のニュースについてお伝えします。◇◇◇「がんができた。手術する金がない」そういったウソの発言を繰り返し、約94万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで逮捕された木股淳一容疑者、35歳。被害者は50代の女性教師。手口は恋愛感情を利用した、いわゆる“ロマンス詐欺”でした。警察によりますと、木股容疑者