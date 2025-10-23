ソフトバンクは2巡目で九州共立大の稲川竜汰投手（4年）を指名した。8球団から調査書が届いている九州大学No・1右腕。最速152キロを誇る右腕で、折尾愛真高時代から注目されていたがケガにも泣かされた。大学では1年時から春秋合わせて8勝を記録し春秋連続の全国大会出場に貢献してきた。