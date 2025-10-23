「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、東海大の大塚瑠晏内野手（4年＝東海大相模）が日本ハムに3位で指名された。走攻守三拍子そろった即戦力の世代トップの遊撃手。特に高い守備力で高校時代から注目を浴びた。フットワークやグラブさばきなど、俊足を生かしたスピード感あふれる守備が持ち味だ。大学日本代表の常連で、7月の日米大学野球選手権にも選出された。今春からは重