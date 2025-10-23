「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。大阪桐蔭・森陽樹投手（18）はオリックスに２位で指名された。西の横綱と呼ばれる名門に新たな“勲章”が加わった。大阪桐蔭はこれで8年連続でドラフト指名選手を輩出（育成含む）。◆各球団の主な大阪桐蔭出身のドラフト入団選手阪神・藤浪晋太郎DeNA・松尾汐恩巨人・泉口友汰中日・根尾昂広島・正随優弥ソフトバンク・前田悠伍日本ハ