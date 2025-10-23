「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、ヤクルトは法大の松下歩叶内野手（4年＝桐蔭学園）を単独1位指名。交渉権を獲得した。以下は池山新監督との主なやりとり。――単独指名になった「重複せず、クジもなく良かったと思っています。予想では（指名が）重なってクジだと思っていたので、それがなくてホッとしています」――内野のレギュラー候補「ダイヤモンドは白紙とい