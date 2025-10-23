プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日行われ、岩手・花巻東高時代から強打者として注目された佐々木麟太郎（米スタンフォード大）は、ソフトバンクが交渉権を獲得した。米国の大学でプレーする佐々木を指名する球団があるのかは、今回のドラフトの焦点の一つとなっていた。佐々木は高校３年生だった２０２３年も１位候補に挙げられていたが、プロ志望届は出さず、米カリフォルニア州のスタンフォード大に進学した。