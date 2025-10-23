スピードスケートの全日本距離別選手権を前に、公式練習で滑走する高木美帆＝エムウェーブミラノ・コルティナ冬季五輪シーズンの開幕戦となるスピードスケートの全日本距離別選手権は24日、長野市エムウェーブで開幕する。23日は会場で公式練習が行われ、女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）は500メートルから3000メートルまで、エントリーした全4種目を滑る意向を示した。状態はいまひとつというが「強い気持ちで挑みたい」と気