「プロ野球ドラフト会議ｓｕｒｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２３日に都内のホテルで行われ、巨人は事前の公表通り竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）を１位指名。競合はなく、２０１５年の桜井以来１０年ぶりとなる単独１位指名で交渉権を獲得した。オレンジ色の勝負ネクタイを結んで運命の日を迎えた阿部慎之助監督（４６）。竹丸は社会人ナンバーワン左腕との評価もあり競合の可能性も高かったが、７番目に初めて巨人