吉本興業は２３日、お笑いコンビ「ダウンタウン」の新配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」が松本による生配信からスタート（１１月１日午後９時）すると発表した。同社は「ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービス『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋』は、松本人志の単独生配信でスタートすることが決まりましたのでお知らせします」と報告。続けて「生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか