ボクシング元世界王者の渡嘉敷勝男氏、竹原慎二氏、畑山隆則氏がＹｏｕＴｕｂｅ「ぶっちゃけチャンネル」で?悪童対決?について取り上げた。ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日に開催するキルギス大会で、元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が亀田京之介（ＭＲ）と５８キロ契約１０回戦で対戦する。畑山氏は京之介について「（ネリ、ピカソら）強いのとばっかりやってるし。結構ね、ボク