推しスポットをPRする高校生One★StarプロジェクトのブースJFE晴れの国スタジアム岡山・北区18日 岡山・香川の高校生を応援する青春のキセキです。今回はファジアーノと地元を愛する高校生の大いなる挑戦を紹介します。 「大好きなファジアーノで地域を元気に！」。普通の高校生活を送る中でふと抱いた思い。思いを込めた1通のメールは、J1クラブ、行政をも動かすビッグプロジェクトに。