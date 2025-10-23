20年近く続けているネットラジオ『藤沢久美の社長Talk』では、1000名近くの社長をゲストに迎えたが、女性社長というのは、まだ片手に満たない。日本の上場企業の女性社長比率は極めて低い。一方で、多くの方は予想外だと思うが、イスラム文化が最も強い国の一つであるサウジアラビアには、多くの女性社長がいる。 10年ほど前、サウジアラビアに年に数回訪問していた時期がある。当初は、日本の中小企業のビジネスチャンスを調