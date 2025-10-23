障害者就職面接会岡山コンベンションセンター岡山・北区 岡山市で障害者を対象にした就職面接会が開かれました。 障害者就職面接会はハローワーク岡山などが毎年開いているもので、約120人が参加しました。 参加した人は企業などのブースを訪れ、仕事内容や勤務条件などを聞いたり、自分の技術ややる気をアピールしたりしました。 国はこれまで2.3％だった民間企業の障害者