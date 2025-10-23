高市政権の本格始動と共に一時は史上初の5万円突破に近づいた日経平均株価の高騰は一段落。22日は3日ぶりに反落したが、円相場は1ドル=151円台後半に下落し、高市トレードの円安加速は継続中だ。【もっと読む】“高市トレード”再燃で日経平均4万9000円突破も…国民不在の「ネオ・アベノミクス」で生活苦は加速する金融緩和を志向する高市首相のサナエノミクスにより、日銀の追加利上げは困難との観測が台頭。日米の金利差を意