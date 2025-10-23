なかしま農園美作市下庄町 1度の田植えで2度収穫をする「再生二期作」が広がりをみせています。岡山県美作市のある農家は2025年に「再生二期作」を始めました。 （記者リポート）「こちらが再生二期作の田んぼです。（1度目の収穫で）刈った稲はご覧のように枯れていますが、上にはまた稲穂が実っています。今シーズン2回目の収穫がまもなく行われます」 美作市の「なかしま農園」は、管理する農地全体の