◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）大院大のエドポロ・ケイン外野手が日本ハムから２位で指名を受けた。規格外のスラッガーだ。応援歌は「ケインの広背筋〜」と叫ばれるように、１９０センチ、１０１キロの筋肉質な体を誇る。８月３１日の大商大戦（ＧＯＳＡＮＤＯ南港）では、左翼後方の防球ネットを越える場外弾を放った。中学時代はラグビー部の監督に何度も勧誘された