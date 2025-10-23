◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）最速１５８キロ右腕の健大高崎・石垣元気投手（１８）は、ドラフト１巡目でロッテ、オリックスから指名を受け、２球団競合の末に抽選でロッテのサブロー監督が引き当てた。石垣元気は「まさか指名いただけると思わなかったので、ビックリしました。（指名されたときは？）感情は抑え込んでいました。（目指すは１７０キロ？）絶対投げます