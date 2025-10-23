◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）広島は、１位指名で３球団が競合した創価大・立石正広内野手の交渉権を逃した。外れ１位で指名した仙台大・平川蓮外野手も日本ハムと競合したが、抽選で交渉権を獲得した。立石の抽選は、新井監督が最初にくじを引いたが、最後３番目に引いた阪神・藤川監督が引き当てた。新井監督は、一昨年に楽天との２球団競合で常広の交渉権を引き