◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）阪神がドラフト１位指名で３球団競合の創価大・立石正広内野手の交渉権を獲得した。残り福で交渉権を獲得した藤川監督の主なテレビインタビューは下記の通り。―立石選手の交渉権獲得、おめでとうございます。「本当に喜んでいます」―どういう方針で指名を決めたか。「昨年のドラフトのときから、今年はもう立石くんで、という