◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は２位で長身１８３センチのサイド右腕の早大・田和廉投手を指名し、交渉権を獲得した。田和は最速１５２キロ、スライダー、カット、カーブ、シンカーなど変化球も多彩なサイド右腕。リーグ戦はここまで２０試合に登板し、２勝１敗、防御率１・８２をマークしている。一昨年春にデビューし、自己最速の１５２キロをマーク。しか