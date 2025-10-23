山梨･甲府地方気象台は、23日、富士山の初冠雪を観測したと発表しました。平年よりも21日遅い観測です。（カメラマン）「きょう初冠雪が発表された富士山、雪化粧した姿はとてもきれいです」23日、甲府地方気象台から富士山の積雪を目視で確認できたことから「初冠雪」の発表となりました。23日朝の静岡側の富士山は本格的な冬の訪れを感じさせる光景となりました。甲府地方気象台によりますと富士山には、22日未明から雪が降り始