(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE 2026年放送開始予定の「攻殻機動隊」シリーズ最新作「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」が、カンテレ・フジテレビ系全国ネット火曜23時“火アニバル!!”枠にて放送されることが決定した。 “火アニバル!!”は2026年1月より、カンテレ・フジテレビ系全国ネットにて火曜夜11時から新設されるアニメ枠のタイトル。 火アニ：火曜アニメ、バル