◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、昨大会2位の岩井明愛（23＝Honda）は4バーディー、1ボギーの69で回り、首位と3打差の10位発進した。スタートの10番で12メートルをねじ込み幸先よくバーディー発進。13番も手前から4メートルを沈めた。「楽しかった。いいイメージの中で回れたので、伸ばせて良かった」と笑