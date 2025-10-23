◇2025年 プロ野球ドラフト会議(23日)プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、各球団の2巡目交渉権獲得選手が決まりました。1巡指名では6球団が投手を指名しましたが、2巡指名では9球団が投手を指名しました。また2巡目では高校生が1選手、大学生が11選手が指名されました。1巡目で健大高崎高・石垣元気投手を引き当てたロッテは2巡目で明治大・毛利海大投手を指名。毛利投手は2025年春のリーグ戦では防御率1.34で最優秀防御率とベス