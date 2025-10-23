俳優の知念英和（20）が23日、都内で初の書籍「ひでのよんな〜らいふ。」（ワン・パブリッシング）の発売記念囲み取材に出席した。書籍は10月9日に発売。アイドル誌「POTATO」で昨年12月から連載された「ひでのよんな〜らいふ。」を1冊にまとめた。さらに、知念が生まれ育った地・沖縄で新たに撮り下ろしした。8月に最終回を迎えたテレビ朝日「仮面ライダーガヴ」で主人公・ショウマ/仮面ライダーガヴ役を演じた。作品は「本