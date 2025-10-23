阿南市の県立南部テクノスクールで10月23日、小学生が自動車整備などの仕事を体験しました。この職業体験は、子どもたちにものづくりや仕事の楽しさを知ってもらおうと、県立南部テクノスクールが阿南市の小学生を対象に毎年行っていて、23日は桑野小学校の6年生33人が参加しました。子どもたちは、車のタイヤ交換や空気圧の点検などの自動車整備、職人の技が光る畳づくり、それに看板などを描くのに使うエアー