米空軍が沖縄県の嘉手納基地で実施したパラシュート降下訓練＝23日午後米空軍は23日、嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）で今年7回目のパラシュート降下訓練を実施した。9月26日、10月9日にも行っており、1カ月で3回実施は異例。基地負担軽減のため、日米間には例外的な場合を除き伊江島補助飛行場（同県伊江村）で行うとの合意があるが、2023年12月以降、嘉手納での訓練が常態化しており、県は中止を要請していた。米側は、伊