全国知事会長の阿部守一長野県知事は23日、自民党と日本維新の会が連立政権合意書で掲げた衆院議員定数の1割削減を念頭に「議員は国民の思いを反映する極めて重要な役割を担っている。慎重な検討が必要だ」と定例記者会見で述べた。