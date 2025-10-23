総務省は２３日、民間放送事業者のガバナンス（企業統治）のあり方を検討する有識者会議で、国の監督機能を強化する骨子案を示した。不祥事で経営が悪化した事業者に対し、国が事案の報告を求める制度を新たに設ける。業界の自主的な取り組みを尊重しつつ、行政として一定の関与ができる枠組みが必要と判断した。有識者会議での取りまとめを踏まえ、関連法令を今後改正する。報告を求める場合の基準を明確にし、行政の関与が番