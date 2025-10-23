東京・足立区で住宅2軒が燃える火事があり、現在も消火活動が続いています。逃げ遅れた人がいないか、警視庁などが確認を急いでいます。【映像】火事現場周辺の様子午後5時ごろ、足立区西新井本町にある住宅で「煙が出ている」と目撃者から119番通報がありました。警視庁などによりますと、住宅2軒が燃えていて、ポンプ車など17台が出動し、現在も消火活動が続いています。逃げ遅れた人やけが人がいないか、警視庁と東京消防庁