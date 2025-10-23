アトラクションに乗っていた子どもが救急搬送されました。【映像】2歳男児 体勢がずれ、安全ベルトが首にかかる状態に21日午後2時半ごろ、千葉県浦安市にある東京ディズニーランドで、「2歳の男の子がアトラクションの乗車中、首に安全ベルトがかかった」と119番通報がありました。子どもが病院に搬送されましたが、けがの程度はわかっていません。オリエンタルランドによりますと、『美女と野獣“魔法のものがたり”』で