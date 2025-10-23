元ギャルママモデルの日菜あこが、コンビニエンスストア『セブン‐イレブン』の冷凍コーナーで発見した札幌のラーメンを絶賛した。【映像】3児の母・ギャル曽根、12歳長男誕生日の家族ショットこの日、日菜は「札幌に旅行に行った時夜中しかやってないラーメン屋さん『いそのかづお』夜中に並んでめちゃ美味しかった！！」と、以前訪れたラーメン店について言及した。続けて「そんなラーメンがセブンの冷凍コーナーに登場！