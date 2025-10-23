プロ野球ドラフト会議で美郷町出身、早稲田大学4年の伊藤樹投手が東北楽天イーグルスから2位指名を受けました。去年は3年生ながら六大学野球ベストナインに選出されたほか、今年5月にはリーグ戦でノーヒットノーランを達成。最速152キロのストレートのほか、一番自信があるというスプリットを軸に多彩な変化球も操ります。