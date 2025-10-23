テレビアニメ『らんま1/2』第2期の第4話（通算16話）のあらすじ＆先行カットが公開された。【画像】際どいハイレグ！水着姿のシャンプー公開された『らんま1／2』場面カット第16話「マリンウォーズ」は、火中天津甘栗拳を習得するも、不死鳥丸を手に入れられなかったらんまは、コロンを追って海水浴場へ。不死鳥丸を賭けて、今度は「格闘スイカ割り競走」に挑む。序盤はらんま優勢に見えたが…？鮫を操り、鮫拳を放つコロ