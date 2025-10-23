9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が主演を務める、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜深0：15、フジテレビ：毎週木曜深0：45）の第2話が、きょう23日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】まさか参加者内で美人局!?琥太郎（高野洸）にべったりの夢愛（井頭愛海）本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向