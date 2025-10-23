「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、大阪桐蔭の森陽樹投手（18）がオリックスに2位で指名された。1メートル90の長身から浮き上がるような直球で最速153キロを誇る。ドラフト会議を前に森は「オリックスの山下舜平大投手のような、少ない球種でも一つ一つのボールの質というか、そういう部分で、ねじ伏せていけるような、スケールの大きなピッチャーになりたい」と話し、運命の