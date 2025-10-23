札幌・厚別警察署は2025年10月23日、性的姿態等撮影と同未遂の疑いで、札幌市東区に住む会社員の男（35）を書類送検しました。男は2024年4月23日と2025年6月6日、札幌市厚別区にあるコンビニエンスストアなどでビデオカメラを使用し、10代の女性3人のスカート内を撮影するなどした疑いが持たれています。 女性3人はいずれも10代半ばで、1人は2024年4月に、ほか2人は2025年6月に被害にあいました。男は6月6日、商業施設内