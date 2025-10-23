10月23日までに、元AKB48でタレントの小嶋陽菜が自身のInstagramを更新。雑誌『MAQUIA』表紙撮影でのオフショットが公開されたが、その近影が話題となっている。小嶋は、同誌で《最近の美容やボディメイクについてたくさんお話ししました！あっちゃんとのビューティ対談も絶対チェックして》と、元AKB48・前田敦子とトークしたことを明かした。「小嶋さんは、《ちなみにこのカバーのテーマはスナイパー？らしい》と、着用した