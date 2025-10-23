中国メディアの観察者網は、米アップルの薄型スマートフォン「iPhone Air」について、中国でようやく発売されたが、世界的な販売不振で生産がほぼ停止状態になっているようだと伝えた。報道によると、iPhone Airの中国での販売が22日に始まった。同機種は、米国や日本、その他の主要市場と同様に、中国でも9月12日に予約を開始し、同19日に発売の予定だった。しかし予約できない状態となり、その後、発売を当面延期することが発表