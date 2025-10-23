第138回中国輸出入商品交易会（広交会）が10月15日〜11月4日に広東省広州市で3期に分けて開催されています。10月23日に開幕した第2期のテーマは「品質のある住まいと暮らし」で、今月27日までの5日間にわたって開催されます。第2期の展示面積は51万5000平方メートルで、展示ブースは約2万5000カ所に上り、家庭用品、贈答品・装飾品、建材・家具の3分野・15展示エリアで構成されています。第2期には1万社以上が出展しており、国家級