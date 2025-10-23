いきなりですが、日本人は三大ナントカが大好きです。例えば世界三大美女（小野小町・クレオパトラ・楊貴妃）などのように、一つは日本がランクインしていると、得意になってしまう日本人は少なくないのではないでしょうか。「日本三大仏」奈良、鎌倉と最後の一席はどこ？実は熾烈な争いだった三大仏候補たち見よ！これが武士の生き様だ！主君や家族、友人の為に命を懸けた「日本三大仇討」を紹介もちろん日本三大ナントカも大好き