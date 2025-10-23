10月22日、女優の石田ゆり子が約1カ月ぶりに自身のInstagramを更新。超大物とのツーショット連発にファンからは歓喜の声があがっている。《2025.10.21ブルネロクチネリ2026年初夏ファッションプレゼンテーション 初めて訪れたイタリア大使館は日本の美しさとイタリアの美しさが心奪われるほど素晴らしく同居していて、そこにいるだけで幸せになるような空間でした》と投稿。石田は21日、在日イタリア大使館（東京都港区）で