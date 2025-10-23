複数のコンプライアンス違反で活動休止中の国分太一がついに沈黙を破った。日本テレビの対応に関して、日本弁護士連合会（以下、日弁連）に人権救済の申し立てをおこなった。「国分さんの主張によると、事実上の引退状態に追い込まれた背景には、日テレ側の対応にあった、というものです」と解説するのはスポーツ紙記者だ。「10月22日配信の『デイリー新潮』が報じたところによると、国分さんが日本テレビの『プライバシー権の侵