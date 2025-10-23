23日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比67銭円安ドル高の1ドル＝152円49〜51銭。ユーロは76銭円安ユーロ高の1ユーロ＝176円88〜92銭。国内輸入企業による実需のドル買い注文が入ったことで、円を売る動きが優勢となった。市場関係者は「米政府機関の一部閉鎖の影響で延期されていた9月の米消費者物価指数（CPI）の発表を24日に控え、結果に注目が集まっている」と指摘した