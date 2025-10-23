長崎県佐世保市のハウステンボスが発表した人気アニメ「エヴァンゲリオン」をテーマにした新アトラクションのイメージビジュアル長崎県佐世保市のハウステンボスは23日、人気アニメ「エヴァンゲリオン」をテーマにした屋内アトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド―8K―」を来春開業すると発表した。正体不明の敵「使徒」との戦いが8Kで巨大スクリーンに映し出され、座席の急降下や振動を通じて作品の世界観を味わえる。