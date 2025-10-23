■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD（23日、新高輪プリンスホテル）【候補選手一覧】運命のドラフト会議は23日開催吉報を待つ注目選手はどこの球団が指名するのかプロ野球のドラフト会議が行われ、各球団の1位指名および抽選が全て終了した。注目のスラッガー創価大の立石正広内野手（21）は、広島、阪神、日本ハムの3球団が競合し、抽選の結果、阪神が交渉権を獲得した。「交渉権確定」のくじを引き当てた藤川球